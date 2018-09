Open Chengdu, Fognini favorito n. 1

(ANSA) – ROMA, 25 SET – Parte con i favori del pronostico per il tennista italiano Fabio Fognini il “Chengdu Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale, è il primo testa di serie e entra in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match di oggi tra il tedesco Mischa Zverev, numero 69 Atp (fratello maggiore del top-player Alexander), ed il belga Ruben Bemelmans (114).

In campo anche Matteo Berrettini: il 22enne romano, numero 60 del mondo, esordirà al primo turno contro l’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 164 Atp, proveniente dalle qualificazioni: tra i due non ci sono precedenti.

Nel seeding Fognini precede il coreano Hyeon Chung, numero 23 Atp, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 35 Atp, ed il francese Adrian Mannarino, numero 33 Atp: per tutti e quattro “bye” all’esordio. Assente il campione in carica, l’uzbeco Denis Istomin.

ANSA | 25-09-2018 10:10