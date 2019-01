Open d'Australia, il 16enne Lorenzo Musetti fa la storia

Sabato memorabile per il tennis italiano: il 16enne Lorenzo Musetti ha vinto l'Australian Open Junior, il torneo dedicato agli Under 18. E' il primo giocatore azzurro nella storia a vincere a Melbourne.

Il classe 2002, di Carrara, ha battuto in finale lo statunitense Emilio Nava al termine di un match molto combattuto e terminato con con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (12).

Numero 4 del mondo nella categoria giovani, Musetti ha vinto la finale in due ore e sette minuti di gioco, annullando un match point nell'infinito e tiratissimo tie-break che ha deciso la sfida.

A fine gara il ragazzo ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Ringrazio il mio team, è un grande onore essere qui. Il mio preparatore atletico ha fatto un lavoro straordinario, devo fare i complimenti a Nava che ha fatto una grande partita. Voglio salutare la mia famiglia, questo è il mio primo Slam della carriera. E’ fantastico. Ho lavorato duramente per riuscire in questo risultato, ci speravo".

Musetti, già finalista agli Us Open giovanili, uno dei talenti più promettenti del tennis azzurro, è il primo italiano a riuscire nell'impresa: Fabbiano nel 2007 e Baldi nel 2013 erano riusciti ad arrivare massimo in semifinale.

"La finale dello scorso anno a New York era stata una sorpresa e tutto sommato in pochi si aspettavano che potessi vincere. Stavolta invece era diverso, abbiamo lavorato duramente per arrivare qui e abbiamo ottenuto ciò che speravamo", ha detto.

Per l’Italia è la 17esima finale in uno Slam junior, e l’undicesimo titolo assoluto. Prima di Lorenzo, l’ultimo azzurrino a vincere uno slam era stato Gianluigi Quinzi, che trionfò nel 2013 a Wimbledon.

