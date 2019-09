Open d'Italia, su il sipario

Il salone d'onore del Coni ha fatto da cornice alla presentazione della 76esima edizione dell'Open d'Italia di golf in programma a Roma, all'Olgiata Golf Club, dal 10 al 13 ottobre: si tratta del quinto degli otto appuntamenti delle Rolex Series European Tour. Un torneo che può vantare un parterre di tutto rispetto: da Francesco Molinari a Justin Rose saranno infatti ben undici i campioni dei Major che parteciperanno all'evento.

"Quello di Roma sta diventando un percorso clamoroso e fantastico – ha dichiarato il presidente della Federgolf Franco Chimenti – Diventerà una città di culto anche per il golf, ancora non riesco a capire come ci siamo aggiudicati la Ryder Cup per il 2022, avevamo contro paesi anglosassoni con una lunghissima storia. Ma abbiamo dei campioni straordinari, Molinari ci farà sognare". Proprio Francesco Molinari va a caccia del tris visto che ha trionfato nel 2006 e nel 2016: sarebbe un'impresa mai riuscita a nessun altro italiano. Oltre a lui però ci sono altri azzurri in rampa di lancio, da Guido Migliozzi ad Andrea Pavan senza dimenticare Renato Paratore, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 15:56