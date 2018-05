Open d'Italia, sfida talenti junior

Quest’anno alla vigilia della 75/a edizione dell’Open d’Italia di golf (31 maggio-3 giugno) andrà in scena la “The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup” con la sfida fra i migliori talenti Under 12 e 14 del Team Italia e del Team Lombardia.

A Soiano del Lago (Brescia) lo show giovanile sarà garantito con una competizione creata per far respirare ai ragazzi l’atmosfera della Ryder Cup, terza manifestazione più seguita al mondo. Oltre alla tradizionale Rolex Pro-Am, per il 30 maggio è in programma un appuntamento per coinvolgere i golfisti in erba all’interno dell’Open d’Italia (seconda gara stagionale, dopo il BMW PGA Championship, delle Rolex Series).

Evento centrale del progetto Ryder Cup 2022 (la sfida italiana tra Usa ed Europa in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Roma).

SPORTAL.IT | 23-05-2018 12:59