Open Var, l’Aia riconosce gli errori di Chiffi in Atalanta-Napoli. La sentenza sul gol di Troilo in Milan-Parma

Napoli infuriato, sotto la lente il rigore cancellato a Hojlund e il gol del 2-0 annullato a Gutierrez: ecco quali sono stati gli errori commessi dall'arbitro di Padova

Puntata più che mai attesa, quella di Open Var dedicata alla 26esima giornata. Sotto la lente dell’Aia l’operato di Chiffi in Atalanta-Napoli, con i partenopei furiosi per il rigore cancellato dal Var a Hojlund e il gol annullato a Gutierrez, e di Piccinini in Milan-Parma per la rete controversa di Troilo che ha consentito ai ducali di sbancare San Siro. Il giudizio finale dei vertici arbitrali giustifica le proteste dei partenopei: ecco che cosa è emerso nell’approfondimento settimanale in onda su Dazn.

Atalanta-Napoli: l’audio sul rigore cancellato a Hojlund

Il primo a caso a essere analizzato è il rigore assegnato al Napoli da Chiffi per il contatto in area tra Hien e Hojlund e poi cancellato dopo l’intervento del Var. In sala Var Aureliano e Di Paolo sono sorpresi dalla decisione del direttore di gara: “Perché è rigore? Ha ammonito anche qualcuno, non so chi”.

In campo Chiffi respinge l’assalto dei calciatori dell’Atalanta: “Se non c’è, lo vado a vedere e lo togliamo”. Ancora dalla sala Var: “È Hojlund che va contro Hien. Per me non è rigore. Te lo dobbiamo far rivedere. Ti consiglio ofr per possibile revoca. Tu avevi anche ammonito, giusto? Quindi va revocato il cartellino”.

L’Aia smaschera l’errore di Chiffi

In studio Dino Tommasi, componente Can: “Decisione assolutamente corretta. Hien è fermo, Hojlund cerca il contatto, non c’è niente, non è fallo”.

E arriva la prima bacchettata all’arbitro di Padova: “Chiffi era anche posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente di fronte al monitor. Appena vede l’immagine capisce l’errore commesso. Ottima decisione finale, meno buona quella di campo. Puntiamo molto sulla centralità dell’arbitro, sulle decisioni prese in campo, qui c’è un errore di campo”.

Disastro sul gol annullato a Gutierrez

L’episodio che ha fatto infuriare il Napoli è il gol del 2-0 annullato a Gutierrez per un fallo che non c’è di Hojlund su Hien. Chiffi dice subito: “Fischio fallo”. L’assistente avalla la sua scelta: “Sì, bravo. Per me è fallo”. Revisione in tempi record del Var: “C’è la mano (di Hojlund, ndr) che lo trascina giù (Hien, ndr): check completato”. Il tutto si consuma in pochi istanti.

Tommasi allo scoperto: “C’è un corpo a corpo, ma è Hien che cerca il contatto con Hojlund che gli ruba il tempo, è poca roba per considerarlo falloso. Questo è un errore di campo: dobbiamo decidere correttamente sul terreno di gioco. La sala Var ha avallato la scelta dell’arbitro, ma per noi è più importante la decisione di campo, perché una decisione corretta avrebbe evitato qualunque tipo di problematica”.

Milan-Parma: il giudizio sul gol di Troilo

In campo Piccinini fischia il fallo di Valenti su Maignan. Ma dalla sala Var ecco la correzione che premia il Parma: “Valenti è fermo, non fa niente. Il gol è buono”.

Il Milan ha protestato anche per il possibile fallo di Troilo su Bartesaghi. Tommasi spiega: “Piccinini fischia l’ostruzione di Valenti su Maignan, ma il giocatore del Parma non si muove verso Maignan. E Troilo non fa fallo, perché ruba il tempo a Bartesaghi. Salta prima, si appoggia ma è fisiologico”.