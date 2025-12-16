Open Var, l'ammissione sul gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo. Rosso a Zaccagni: la sentenza di De Marco

La 15a giornata di Serie A ha regalato diversi episodi contestati. A fare chiarezza sui casi più spinosi ci ha pensato Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali CAN A e B, nel corso dell’ultima puntata di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn. Da gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo all’espulsione di Zaccagni in Parma-Lazio: ecco com’è andata agli arbitri.
La Lazio ha chiuso l’incontro del Tardini in 9 uomini. La prima espulsione è stata quella di Zaccagni per un duro intervento su Estevez nei minuti finali del primo tempo.
L’arbitro Marchetti non ha dubbi: è cartellino rosso. Dalla Sala Var arriva l’approvazione: “Ahia, occhio. Rosso”. E ancora: “Il rosso è confermato, molto bravo. Il pallone lo gioca quello del Parma, quindi può andare”. Marchetti poi si rivolge al capitano biancoceleste: “Zacca, me l’hanno confermato, ci sono 20 telecamere. Mi dispiace per te, mi dispiace caro”.
Polemiche Lazio, la spiegazione di De Marco
Soprattutto sui social i tifosi della Lazio hanno protestato, perché dalle immagini si vede sì la gamba alta di Zaccagni, ma l’entrata – per quanto brutta – non è col piede a martello e colpisce lateralmente il giocatore del Parma. De Marco fa chiarezza: “C’è massima severità nel punire interventi come questi che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il cartellino rosso. L’arbitro è stato molto bravo”.
E si sofferma sui criteri che hanno portato all’espulsione: “La velocità con cui si lancia, la gamba alta e l’incolumità del calciatore che ha subito il fallo. Non lo prende in pieno, ma sono interventi che vanno sanzionati. Ci sarà massima severità durante tutto il campionato”.
Milan-Sassuolo: il contatto Pavlovic-Cheddira
Il Sassuolo ha chiesto un rigore per un contatto in area tra Pavlovic e Cheddira, ma Crezzini ha lasciato proseguire, supportato anche dal Var. L’arbitro lo dice subito: “Nulla”. Poi la sala Var a caccia dell’inquadratura giusta: “Check completato, puoi riprendere il gioco. È lui (Cheddira, ndr) che allarga la gamba sinistra alla ricerca del contatto”.
De Marco approva: “Molto bravo l’arbitro in campo a valutare la situazione con decisione. Ma sono stati molto bravi anche Prontera e Maresca al Var”.
L’ammissione sul gol annullato a Pulisic
Ed ecco l’errore – grave – commesso da Crezzini. Sul gol annullato a Pulisic, il 32enne fischietto di Siena ha ravvisato una precedente spinta di Loftus-Cheek ai danni su Candè all’interno dell’area di rigore.
In questo caso il Var è tagliato fuori e non può intervenire. “Va sempre valutata l’intensità – ricorda De Marco -. Questo non può essere considerato fallo, la rete era da convalidare”.