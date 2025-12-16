Open Var, l'ammissione sul gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo. Rosso a Zaccagni: la sentenza di De Marco

Le partite di San Siro e del Tardini tra Parma e Lazio sotto la lente. Chiarezza sul contatto tra Pavlovic e Cheddira: perché è stato giusto non assegnare il rigore

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La 15a giornata di Serie A ha regalato diversi episodi contestati. A fare chiarezza sui casi più spinosi ci ha pensato Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali CAN A e B, nel corso dell’ultima puntata di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn. Da gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo all’espulsione di Zaccagni in Parma-Lazio: ecco com’è andata agli arbitri.

Parma-Lazio, l’audio Var sul rosso a Zaccagni

La Lazio ha chiuso l’incontro del Tardini in 9 uomini. La prima espulsione è stata quella di Zaccagni per un duro intervento su Estevez nei minuti finali del primo tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro Marchetti non ha dubbi: è cartellino rosso. Dalla Sala Var arriva l’approvazione: “Ahia, occhio. Rosso”. E ancora: “Il rosso è confermato, molto bravo. Il pallone lo gioca quello del Parma, quindi può andare”. Marchetti poi si rivolge al capitano biancoceleste: “Zacca, me l’hanno confermato, ci sono 20 telecamere. Mi dispiace per te, mi dispiace caro”.

CLICCA QUI per rivedere tutti i gol e gli highlights della 15a giornata di Serie A

Polemiche Lazio, la spiegazione di De Marco

Soprattutto sui social i tifosi della Lazio hanno protestato, perché dalle immagini si vede sì la gamba alta di Zaccagni, ma l’entrata – per quanto brutta – non è col piede a martello e colpisce lateralmente il giocatore del Parma. De Marco fa chiarezza: “C’è massima severità nel punire interventi come questi che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il cartellino rosso. L’arbitro è stato molto bravo”.

E si sofferma sui criteri che hanno portato all’espulsione: “La velocità con cui si lancia, la gamba alta e l’incolumità del calciatore che ha subito il fallo. Non lo prende in pieno, ma sono interventi che vanno sanzionati. Ci sarà massima severità durante tutto il campionato”.

Milan-Sassuolo: il contatto Pavlovic-Cheddira

Il Sassuolo ha chiesto un rigore per un contatto in area tra Pavlovic e Cheddira, ma Crezzini ha lasciato proseguire, supportato anche dal Var. L’arbitro lo dice subito: “Nulla”. Poi la sala Var a caccia dell’inquadratura giusta: “Check completato, puoi riprendere il gioco. È lui (Cheddira, ndr) che allarga la gamba sinistra alla ricerca del contatto”.

De Marco approva: “Molto bravo l’arbitro in campo a valutare la situazione con decisione. Ma sono stati molto bravi anche Prontera e Maresca al Var”.

L’ammissione sul gol annullato a Pulisic

Ed ecco l’errore – grave – commesso da Crezzini. Sul gol annullato a Pulisic, il 32enne fischietto di Siena ha ravvisato una precedente spinta di Loftus-Cheek ai danni su Candè all’interno dell’area di rigore.

In questo caso il Var è tagliato fuori e non può intervenire. “Va sempre valutata l’intensità – ricorda De Marco -. Questo non può essere considerato fallo, la rete era da convalidare”.