Open Var, gol annullato a Vlahovic: “Non posso decidere io”, l’audio Var-Massa in Juventus-Fiorentina

Nel penultimo appuntamento stagionale con Open Var il designatore Tommasi fa chiarezza sulle reti negate a McKennie e Vlahovic: il giudizio dell'AIA sull'operato di Massa e Var

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Penultimo appuntamento della stagione con Open Var. Sotto la lente del designatore ad interim Dino Tommasi finiscono i due gol annullati alla Juventus, nella sfida persa allo Stadium contro la Fiorentina, che può costare la Champions alla squadra di Spalletti. Il caso più spinoso della 37esima giornata di Serie A è senza dubbio la rete non concessa a Vlahovic per fuorigioco: l’audio della sala Var e il giudizio dell’AIA sull’operato di Massa.

Open Var, Juve-Fiorentina: il gol annullato a McKennie

Il primo episodio analizzato nel format in onda su DAZN è il gol negato a McKennie per una spinta ai danni di Gosens. L’arbitro Massa dimostra subito di avere le idee chiare: “Per me è fallo, l’ha spostato nettamente”.

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Arriva la conferma dalla sala Var, dove ci sono Chiffi e Meraviglia: “Ha la mano sulla schiena, lo sbilancia, non gli consente di andare sul pallone, check completato”.

Il giudizio del designatore Tommasi

Nessun dubbio in merito. “La decisione è presa sul campo da Massa, la vede e la valuta anche l’assistente Alassio ed è avallata dalla sala Var con un’analisi chiara” spiega Tommasi.

“Con la spinta con il gomito sulla schiena di Gosens, McKennie gli impedisce di giocare il pallone. Non è una contesa aerea, gli impedisce proprio di staccare, gli toglie il tempo per la giocata. Il fallo è evidente”.

Fuorigioco Vlahovic: l’audio della sala Var

Al minuto 71 proteste della Juventus per la rete non concessa a Vlahovic per fuorigioco in seguito a una deviazione di Pongracic, che i bianconeri hanno interpretato come una giocata. Chffi e Meraviglia riscontrano la posizione irregolare del centravanti della Juventus, ma va giudicato proprio il tocco del difensore della Fiorentina che può cambiare tutto.

La sala Var si rivolge così a Massa: “Quella di Pongracic è una deviazione chiara, dobbiamo fare overrule”. Poi arriva la correzione: “Devi fare ofr, devi valutare la deviazione, non posso decidere io”. Il direttore di gara rivede l’azione al monitor, nel frattempo espelle Ranieri su segnalazione del quarto uomo, quindi annuncia l’annullamento del gol.

Il verdetto dell’Aia sull’operato di Var e arbitro

Il lapsus della sala Var offre l’assist a Tommasi per ricordare che “l’overrule è una situazione fattuale”, ossia una decisione presa su criteri oggettivi dalla sala Var che non richiede revisione al monitor.

In questo caso si procede con l’on field review perché bisogna “valutare se quella di Pongracic sia una deviazione o una giocata”. La decisione finale della squadra arbitrale è corretta. Il bilancio del penultimo turno di Serie A è positivo: “Siamo soddisfatti, ci siamo districati con qualità”.