Open Var: Milan-Inter, l’Aia netta sul caso Ricci. Alla Roma manca un rigore, la giornata no di Sozza

L'Aia chiude le polemiche che hanno accompagnato il derby: "Sorpresi dai dubbi". La spiegazione di Tonolini, che ammette altri errori: Gasperini aveva ragione a lamentarsi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La 28esima giornata di Serie A è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali controversi, su tutti il rigore non concesso all’Inter nel derby col Milan per il tocco di braccio in area di Ricci allo scadere. A Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, Tonolini fa chiarezza spiegando la posizione dell’Aia. Sotto la lente anche un altro tocco sospetto: quello di Malinovskyi in Genoa-Roma che ha fatto infuriare Gasperini.

Derby, mano di Ricci: Doveri deciso, l’audio Var

Il derby tra Milan e Inter si è chiuso tra le proteste dei nerazzurri, che negli ultimi istanti della partita hanno invocato un calcio di rigore per il tocco di mani di Ricci in area di rigore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Doveri è netto, deciso, sicuro: “Niente, tutto naturale” dice. Pochi dubbi anche in sala Var dove ci sono Abisso e Di Bello, che completano il check in pochi secondi. Poi il direttore di gara dice ai calciatori dell’Inter riferendosi a Ricci: “Già controllato, niente. Sta giocando a calcio”.

La posizione dell’Aia: Tonolini fa chiarezza

Mauro Tonolini componente della CAN A e B, si dice “sorpreso per quello che abbiamo letto in termini di dubbi, perché noi dubbi non ne abbiamo”.

E sentenzia: “L’episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri. Il braccio di Ricci è in sagoma, c’è addirittura un movimento a togliere. Peraltro il pallone, se non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto del calciatore del Milan”. Zero dubbi da parte dell’Aia: non c’era rigore a favore dell’Inter.

Genoa-Roma: Gasperini aveva ragione a lamentarsi

L’errore, da parte di arbitro e Var, c’è invece stato a Marassi. Alla Roma manca il penalty non concesso per il tocco di braccio di Malinovskyi sul tiro di Koné. Se l’arbitro Colombo dice subito che il tocco è troppo ravvicinato, dalla sala Var viene evidenziato che il pallone sbatte prima sul petto del calciatore del Genoa e poi sul braccio. Ma l’interpretazione è errata.

“Colombo non riesce a recuperare una posizione centrale e valuta come non punibile il tocco – spiega Tonolini -. In realtà il fatto che ci sia una deviazione rilevata da Mazzoleni in sala Var non è un’attenuante. Il braccio sinistro è alto e platealmente punibile, ma lo è anche il destro. Il tocco è punibile”.

Lecce-Cremonese: la giornata no di Sozza

Furibonde le proteste della Cremonese per il contatto non ritenuto da rigore tra Sanabria e Gaby Jean. Per Sozza non è penalty, dalla sala Var confermano.

Tonolini fa chiarezza: “I contatti sono due. Quello col braccio non è assolutamente falloso, quello basso può essere maggiormente discutibile, ma per resta un episodio da valutare in campo e non dalla sala Var. Inoltre la situazione nasce da una punizione fischiata ai danni di Cheddira non motivata da alcun fallo. Sozza non ha avuto una giornata particolarmente felice”.