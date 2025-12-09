Open Var, Napoli-Juventus ai raggi X: chiarezza sul mancato rosso a Kalulu e sul gol di Yildiz, la sentenza

Rispetto alle ultime giornate di campionato, la 14a giornata di Serie A ha regalato meno episodi controversi e meno polemiche. Anche se non sono mancate le proteste, come quelle del Napoli in occasione del gol del momentaneo pareggio di Yildiz che ha illuso la Juventus. A fare chiarezza è stato Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali CAN A e B nel corso della nuova puntata di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn.
Napoli-Juventus, proteste Conte: c’era rosso su Kalulu?
Il primo episodio dubbio del big match del Maradona tra Napoli e Juventus si è registrato al minuto 52, quando l’arbitro La Penna ha punito Kalulu con il cartellino giallo per una brutta entrata su Olivera. In panchina Conte era una furia: chiedeva l’espulsione del difensore bianconero.
Ma De Marco approva l’operato del direttore di gara: “Era piazzato benissimo e, infatti, è intervenuto immediatamente mostrando il giallo. Il piede di Kalulu è basso, non è un fallo violento: l’intervento è da ammonizione. La decisione è pertanto corretta”.
Chiarezza sul gol dell’1-1 di Yildiz
Anche questo caso ad alzare la voce è stato il Napoli, che lamentava un possibile fallo di Locatelli ai danni di Hojlund all’inizio dell’azione da cui è poi scaturito il gol del pareggio firmato da Yildiz.
“Come nel precedente caso, La Penna era piazzato benissimo: la sua decisione di lasciar proseguire il gioco è corretta”. De Marco sottolinea che “il calciatore della Juventus interviene sul pallone, dunque è stato giusto non fermare il gioco”. Insomma, non una situazione da Var.
Cagliari-Roma, l’espulsione di Celik
A inizio secondo tempo la Roma è rimasta in dieci uomini per il rosso diretto mostrato a Celik in seguito a un fallo su Folorunsho che stava entrando in area. In un primo momento l’arbitro Zufferli esclama: “È rigore”. Dalla sala Var arriva la rettifica: “Il contatto è fuori. Però te lo farei rivedere per valutare il provvedimento disciplinare. Vienilo a vedere”.
Il fischietto di San Daniele del Friuli va al monitor e ricostruisce quanto successo: “È chiaramente fuori. Celik commette fallo impedendo una chiara azione da rete fuori dall’area di rigore. È calcio di punizione ed espulsione”. Questo il giudizio di De Marco: “Per l’arbitro era difficile riuscire a capire se il fallo fosse dentro o fuori l’area da rigore. In questo caso il Var lo stabilisce in maniera oggettiva. Ci sono tutti i parametri per l’espulsione. Bravissimo Guida a richiamare Zufferli”.