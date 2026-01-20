Open Var, rigore negato all’Inter: l’ammissione di Maresca. Il chiarimento sul fuorigioco in Napoli-Parma

Sotto la lente di Open Var, l’approfondimento settimanale di Dazn sui casi più controversi dell’ultima giornata di Serie A, finiscono in particolare due episodi: il rigore concesso e poi cancellato all’Inter contro il Lecce e il gol annullato a McTominay in Napoli-Parma per fuorigioco di Mazzocchi.
- Inter-Lecce: l’audio Var sul rigore
- L’ammissione di Maresca e il giudizio dell’Aia
- Il fuorigioco di Mazzocchi in Napoli-Parma
Inter-Lecce: l’audio Var sul rigore
Polemiche a San Siro per il rigore concesso dall’arbitro napoletano Maresca e poi annullato dopo l’intervento del Var in seguito a un contatto in area tra Bonny e il difensore del Lecce Veiga.
In sala Var si cerca di stabilire se il difensore di Di Francesco ha toccato prima l’attaccante dell’Inter o il pallone. “Prende la palla, la sposta il difensore. Fabio (Maresca, ndr), ti consiglio un ofr per un possibile no penalty”. Durante la revisione viene detto al direttore di gara: “Ti faccio vedere che prende prima la palla con la scarpa, poi giudichi tu l’intensità del contatto che chiaramente c’è”.
L’ammissione di Maresca e il giudizio dell’Aia
Maresca cambia idea, revoca il rigore e lo comunica al pubblico del Meazza ammettendo di aver valutato male la dinamica dell’azione (“contrariamente a quanto ho visto in campo…”).
In studio Mauro Tonolini, componente della CAN A e B, approva: “Ottima la revisione del var Maggioni e dell’avar Chiffi. Trovano le immagini più corrette da mostrare all’arbitro. E Maresca giustamente revoca il rigore con un annuncio fatto molto bene”. Dunque, l’Aia promuove la direzione di tutta la squadra arbitrale.
Il fuorigioco di Mazzocchi in Napoli-Parma
Napoli ancora una volta al centro di un caso che ha sollevato molte proteste sul web, dopo gli episodi dubbi che avevano già caratterizzato le precedenti partite contro Verona e Inter. Si dibatte sul gol annullato a McTominay per il fuorigioco di una spalla di Mazzocchi rilevato dal SAOT.
“L’assistente ha lasciato proseguire dal momento che non può avere certezza del fuorigioco essendo un incrocio: questa è una situazione che solo una macchina può rilevare. Si tratta di un’indicazione che diamo agli assistenti” precisa Tonolini. Il collaboratore di Rocchi sottolinea la complessità dell’azione (“il fuorigioco di Mazzocchi è marginale”) e cita un altro episodio capitato nel corso di questo weeken: il secondo gol di Dybala in Torino-Roma. In merito alla linea tracciata dal SAOT, viene ricordato che la macchina determina la posizione in tempo reale dei giocatori con una precisione altissima.