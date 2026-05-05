Open Var, rigori negati in Sassuolo-Milan e Como Napoli: il giudizio dell’AIA su Maresca e Fabbri

A DAZN si fa chiarezza sui casi più spinosi dell'ultimo turno di Serie A. Tre penalty non concessi: ecco come sono state valutate le decisioni dei direttori di gara.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mentre si cerca di capire a cosa porterà l’indagine sul “caso Rocchi”, torna Open Var, l’appuntamento settimanale in onda su DAZN che fa luce sugli episodi più controversi dell’ultimo turno di Serie A. Due le partite della 35esima giornata finite sotto la lente dell’AIA: Sassuolo-Milan e Como-Napoli. In entrambi i match sono stati invocati calci di rigore, non assegnati dagli arbitri Fabio Maresca e Michael Fabbri.

Open Var, Sassuolo-Milan: c’era rigore su Laurienté?

Il primo episodio analizzato risale al 10’, quando Laurienté cade in area dopo un contatto con Gabbia. Per Maresca non ci sono dubbi: “Nulla, nulla: è lui che si lascia andare”. Dalla sala Var il check di Mazzoleni e Paganessi: “È una spintarella, lui va giù appena sente la mano sulla schiena. È roba di campo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Berardi si avvicina al direttore di gara: “Il rigore è netto”. Maresca è inflessibile: “Berardi, mi ascolti? Mi conosci. Gli passa davanti, inarca il cu** e si lascia cadere”. In studio interviene Mauro Tonolini, componente della CAN A e B in rappresentanza designatore ad interim Dino Tommasi: “Tutto giusto, Maresca ha arbitrato con una soglia tecnica alta”.

La fermezza di Maresca: niente penalty su Nkunku

Successivamente è il Milan a chiedere un calcio di rigore per un contatto sospetto tra Koné e Nkunku. Anche in questo caso Maresca lascia correre: per l’arbitro di origini partenopee non si sono gli estremi per assegnare il penalty.

Dalla sala Var arriva la conferma: “Nulla, lo tocca prima e cade dopo”. Tonolini ribadisce: “Maresca è in ottima posizione e valuta correttamente l’azione”.

Como-Napoli, chiarezza sul contatto Rodriguez-Politano

Al 39’ dello scontro diretto per la Champions tra Como e Napoli si registra un contatto tra Politano e Jesus Rodriguez nell’area dei partenopei. Un episodio, per certi versi, simile a quelli di Sassuolo-Milan. Fabbri decide subito: “Niente, non c’è nulla di falloso”.

Dal Var Di Paolo e Di Bello confermano: “È l’attaccante che allarga la gamba, è un contatto, non è punibile”. Anche per l’AIA la valutazione è corretta: “Fabbri è in ottima posizione e decide bene. Politano prosegue la corsa in linea, è un contrasto fortuito per dinamica, non si tratta di un intervento falloso”.