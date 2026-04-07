Open Var svela tutto: la sentenza sul gol di Bremer in Juventus-Genoa e il caso Lazio-Parma

Weekend pasquale senza episodi clamorosi. Sotto la lente la rete dell'1-0 realizzata dal difensore di Spalletti: c'era fallo su Colombo? La spiegazione di Tonolini

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Il weekend pasquale non ha portato con sé particolari polemiche sugli arbitraggi, ed è senza dubbio una buona notizia in vista del rush finale del campionato. A Open Var, il consueto approfondimento settimanale sui casi più controversi dell’ultimo turno di Serie A in onda su DAZN, è stata fatta chiarezza anche sulle proteste del Genoa, che chiedeva l’annullamento del gol della Juventus per un presunto fallo di Bremer ai danni di Colombo.

Juventus-Genoa: l’audio Var sul gol di Bremer

Alla Juventus sono bastati 4’ per sbloccare la partita dello Stadium contro il Genoa. Ma sulla rete di Bremer si sono registrate le proteste di Colombo, che ha mostrato all’arbitro Massa lo scarpino volato via in seguito allo scontro col difensore brasiliano.

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“Io non ho visto nulla. Per me la scarpa potrebbe anche averla persa da solo in un contrasto regolare” afferma il direttore di gara. Al Var Paterna e Meraviglia, questo l’audio: “Perde la scarpa nella ricaduta. Non c’è niente. Il gol è regolarissimo, il gol è regolarissimo. Nel ricadere poi gli toglie la scarpa, ma è assolutamente fortuito”.

Open Var, il giudizio dell’Aia

In studio c’è Mauro Tonolini, componente della CAN A e B. Tutto giusto secondo l’Aia: non c’era rigore a favore del Genoa. “Bremer è in elevazione, poi entra in contatto in maniera accidentale e fortuita. È un’azione regolare” spiega l’ex arbitro.

Che estende poi il discorso all’intera 31esima giornata di Serie A: “Siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto direzioni di qualità”.

Lo strano casa di Lazio-Parma

All’Olimpico si è discusso molto per un contatto tra Pellegrino e Nuno Tavares, in seguito al quale l’esterno sinistro della Lazio ha toccato il pallone con il braccio. Calcio di rigore? No, perché a inizio azione, sul rilancio di Suzuki, è stato scovato un fuorigioco millimetrico dell’attaccante del Parma.

Rivista l’azione al monitor su consiglio dei varisti Camplone e Fabbri, l’arbitro Marcenaro annuncia all’Olimpico: “C’è un fuorigioco punibile di Pellegrino prima del tocco di mano”. Tonolini conferma: “Era una situazione non facile. Il fuorigioco è marginale ma c’è e diventa oggettivo e punibile nel momento in cui Pellegrino entra in contatto con Tavares”.