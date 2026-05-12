Open Var, Tommasi spegne le polemiche su Parma-Roma e Lecce-Juventus: giusto il rigore per i giallorossi

Il designatore a interim analizza gli episodi controverso che hanno caratterizzato le due partite: il giudizio sull'operato di Colombo, Chiffi e della sala Var

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La 36a giornata di Serie A ha regalato nuove polemiche per decisioni arbitrali controverse che hanno fatto storcere il naso soprattutto all’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, per il rigore assegnato alla Roma in pieno recupero e ai tifosi della Juventus, per i due gol annullati contro il Lecce. A fare chiarezza a Open Var, l’approfondimento in onda su DAZN, è stato proprio il designatore a interim, Dino Tommasi.

Open Var, Lecce-Juventus: il gol annullato a Kalulu

Sotto la lente dell’AIA finisce il secondo gol annullato alla Juventus al Via del Mare, quello di Kalulu per fuorigioco di Vlahovic. Nella sala Var di Lissone Mariani e Mazzoleni, che si concentrano sulla posizione del centravanti serbo: “Devo vedere il punto di rilascio del pallone, il sistema me lo dà in offside”.

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Poi i varisti analizzano il contatto tra Vlahovic e il difensore del Lecce Siebert: “Vanno a contatto, c’è un impatto”. All’arbitro Colombo viene quindi suggerito di procedere con l’ofr per “possibile fuorigioco”. Il fischietto della sezione di Como rivede l’azione al monitor e annulla la rete del difensore francese.

La sentenza del designatore Tommasi

Tommasi premette subito che si tratta di “una situazione di difficilissima lettura per l’assistente, impossibile da cogliere live”. Poi elogia il lavoro della sala Var: “C’è un contatto piede-pallone e, una volta stabilita la posizione di fuorigioco, si valuta se l’impatto è effettivo. In questo caso è evidente perché c’è un impatto fisico”. E spiega che nel caso in questione “si interviene con ofr non overrule perché l’impatto viene valutato dall’arbitro. La punibilità è chiara”.

Parma-Roma: il rigore che fa volare Gasperini

Sono due gli episodi passati al setaccio. Il primo è il contatto tra Valenti e Mancini nell’area del Parma, al minuto 19. La Roma chiede un rigore, ma Chiffi non è d’accordo e dalla sala Var, dove ci sono Mazzoleni e Paganessi, arriva la conferma che non c’è fallo. Gli scarpini dei due giocatori si toccano, ma il calciatore ducale tocca anche il pallone, “che si impenna in direzione dell’intervento di Valenti. Ottima lettura di campo di Chiffi”, sottolinea Tommasi.

Si passa poi al rigore concesso nel finale alla Roma per il contatto tra Rensch e Britschgi. Per l’arbitro è il laterale giallorosso a commettere il fallo, ma le immagini rivelano altro, come accertato dalla sala Var. Chiffi rivede l’azione, assegna il rigore e ammonisce per la seconda volta il calciatore del Parma. “Chiffi non ha pieno fuoco su quanto accaduto, perché a inizio azione guarda a destra. L’attitudine del difendente è di fermare l’attaccante in tutti i modi, il rigore è evidente. Ottima la lavorazione di Mazzoleni e Paganessi”.