Operazione per Bulega, rientro incerto

Il pilota dello Sky Racing Team Nicolò Bulega sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa della sindrome compartimentale del braccio destro. Il centauro emiliano in Argentina ha provato a gareggiare ma si è fermato presto: “Dopo alcuni giri si blocca completamente il braccio e perdi l’uso delle dita a tal punto da non riuscire neppure a sollevare un bicchiere. Ora si opera e poi si vedrà”. ha detto il padre. Dopo l’operazione verranno resi noti i tempi di recupero, ancora incerti: non rientrerà in ogni caso prima di maggio.

“Un vero peccato non essere riuscito a finire la gara – ha dichiarato -. Sono stato competitivo per tutto il fine settimana e avrei potuto realizzare un bel Gran Premio. Mi è dispiaciuto molto, ma il dolore al braccio era diventato ingestibile. Farò gli accertamenti del caso e capiremo poi cosa fare”.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 13:10