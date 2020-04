Oppini: "Non può farlo, sarebbe grave per i tifosi napoletani"

La Juventus continua a guardare in casa Napoli per pescare rinforzi. Nei mesi scorsi sono stati diffusi rumour che indicavano il club bianconero interessato a Dries Mertens, poi nelle ultime settimane è spuntato fuori il nome di Arek Milik come possibile rinforzo per l’attacco di Maurizio Sarri.

La Juventus sogna Koulibaly

Ma oltre ai bomber c’è un giocatore che da sempre rappresenta il sogno proibito per molti tifosi bianconeri, oltre che per i suoi dirigenti: Kalidou Koulibaly. Arrivare al centrale senegalese, però, non è affatto facile, anzi secondo il giornalista Francesco Oppini è praticamente impossibile.

“Non credo che Koulibaly possa mai arrivare alla Juventus, anche se Andrea Agnelli offrisse un sacco di soldi a De Laurentiis – ha detto Oppini durante la trasmissione Il Processo, su 7 Gold – Il senegalese non farebbe mai una cosa cosa del genere ai tifosi del Napoli. Non potrebbe andare in un club come quello bianconero e lo dico io da juventino”.

Koulibaly troppo legato al Napoli

Secondo Oppini, infatti, è improbabile il ripetersi di un caso Higuain. “Sarebbe l’ennesimo colpo da digerire per i napoletani dopo il passaggio di Higuain alla Vecchia Signora – ha aggiunto Oppini -. Io credo che il senegalese sia troppo legato al Napoli per fare una simile scelta”.

Inoltre, l’operazione sarebbe comunque complessa per la Juventus, che si ritroverebbe qualche centrale di troppo. “Per prendere Koulibaly dovrebbe cedere Leonardo Bonucci, corteggiato, tra gli altri, dal Manchester City”.

Oppini, però, conferma che la Juventus è interessata a Milik. “L’ha chiesto Maurizio Sarri, ma occhio però: se la Vecchia Signora non batte il Lione in Champions League, farà le valigie. Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved non potrebbero confermare l’allenatore se fallisse in quel modo. Deve assolutamente battere la compagine francese”.

SPORTEVAI | 28-04-2020 10:37