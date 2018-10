Ora chiamatelo dottor Puggioni

"Dopo tanti anni di sacrifici il giusto premio" ha scritto sul proprio profilo Instagram.

Christian Puggioni è molto soddisfatto e non lo nasconde. Il portiere ligure, attualmente in forza al Benevento, si è laureato in Giurisprudenza. La discussione della tesi sui diritti tv ha completato il suo percorso di studi all’Università di Reggio Calabria.

Puggioni ha giocato nella Reggina nel 2007, nella stagione 2008-09 e nella stagione 2010-11. Nel giugno 2007 era diventato cittadino onorario della città di Reggio Calabria ricevendo l'onorificenza direttamente dal sindaco Giuseppe Scopelliti per evidenti meriti sportivi a seguito della storica salvezza in Serie A della compagine amaranto con una penalizzazione di 11 punti.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 14:25