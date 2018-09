Ora De Laurentiis vuole anche l'Hajduk: Me lo ha chiesto Reja

Dopo il Bari anche l’Hajduk Spalato. Pazza idea De Laurentiis. Altro che passo indietro nel mondo del calcio per tornare a dedicarsi al cinema, il patron del Napoli in un’intervista al portale croato Sportske, dopo l’assemblea dell’Eca a Spalato, ha lanciato l’ennesima provocazione: “Se ci fosse la possibilità comprerei l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole”.

Tramite dell’operazione un vecchio amico, Edy Reja: “Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto all’Hajduk. Questo club deve essere un’opportunità molto allettante per lui. Ho buoni rapporti con Edy, abbiamo parlato, gli ho detto di venire da Spalato e lui mi ha rifilato una storia sul perché comprarlo… Gli dico ‘dai, dammi un’idea’, fammi sapere Edy, sono preparato per l’investimento, perché sono un fan del cinema e del calcio. Non potevo permettere a un club dal grande passato e tradizione come il Bari di fallire. È retrocesso in quarta divisione. Ora vedo l’Hajduk nei guai. Ma come può stare un un club essere così “in basso”? Si lamentano che ho comprato un altro giocattolo, cioè Bari. Ma questo non è un giocattolo per me, è un “progetto, mi costa, investo conoscenza e denaro, soprattutto passione per il calcio. Comprare questo club sarebbe un’opportunità. Chiedete a Edy, sono pronto per la trattativa. Ma non con i fan ma con qualcuno del club, della città”.

Come la prenderanno i tifosi del Napoli manco val la pena chiederselo…

