Ora è ammucchiata per Fares

Uno dei nomi che quasi certamente animeranno il mercato estivo è quello di Mohamed Fares, terzino della Spal arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona.

Secondo diverse indiscrezioni dalla Spagna, alcuni emissari del Siviglia starebbero moitorando regolarmente le sue prestazioni in maglia biancazzurra.

Fares ha però pretendenti anche in Italia: l'Atalanta potrebbe salutare Robin Gosens, richiestissimo in Germania, e uno di nomi per sostituirlo sarebbe proprio quello del giocatore della Spal.

Da non escludere la pista Cagliari: i rossoblù monitorano da tempo Fares e potrebbero tentare l'affondo in estate.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 14:20