Ora è Ronaldo che si aggrappa alla Juve

Le immagini delle sue lacrime hanno fatto il giro del mondo. Un Cristiano Ronaldo così, che lascia il campo piangendo e ripetendo ossessivamente di non aver fatto niente, non si era mai visto. Il lato umano del fenomeno è un qualcosa di inedito, di inconsueto. Come un bimbo accusato ingiustamente di qualcosa, Ronaldo si è lasciato andare ai sentimenti, all’emotività. Proprio lui, solitamente così tronfio, sicuro di sé, dominatore di emozioni e stati d’animo, ha mostrato una volta tanto la sua fragilità.

Qualcosa di simile, del resto, si era intuito domenica scorsa, subito dopo la doppietta al Sassuolo, quando il portoghese aveva confessato di aver “avvertito un po’ di ansia” per quel gol che non arrivava. Il rosso di Valencia rischia di provocare nuove inquietudini in CR7, che in Champions dovrebbe rappresentare l’arma in più della Juve. Macchina perfetta in campionato da sette anni, i bianconeri hanno eletto a suon di milioni nel fenomeno di Madeira il loro trascinatore nell’assalto al tabù europeo.

Un trascinatore che ora però si aggrappa ai compagni, all’allenatore, alla società, per recuperare certezze. Da anni Cristiano Ronaldo marcava regolarmente il cartellino al debutto in Champions. Questa sua ‘prima’ con la Juve, invece, sarà ricordata per l’incidente con Murillo – una toccatina di capelli – e per il suo pianto. Una ‘toccata e fuga’ (forzata) che i bianconeri si augurano momentanea, in attesa di tempi migliori.

Spetta ora ad Allegri, ai compagni, trascinare il fenomeno fuori dal pantano. Un bel messaggio gliel’hanno recapitato sbancando ugualmente il Mestalla, in dieci per un’ora, senza pregiudicare il cammino bianconero in coppa. Ma ora Ronaldo la Champions la rivedrà tra più di un mese. È in campionato che dovrà recuperare stimoli e grinta. Certo, passare dalle luci della Champions a quelle del Benito Stirpe di Frosinone, dove domenica la Juve sarà impegnata nel posticipo della quinta giornata, fa un certo effetto. Ma è lì che Ronaldo dovrà dimostrare, subito, di aver voltato pagina e di aver messo alle spalle pianti e polemiche.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 12:56