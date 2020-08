Ora è ufficiale: Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro 2020. L’attaccante della Lazio corona una stagione straordinaria aggiudicandosi l’ambitissimo premio.

A decretare la vittoria dell’attaccante italiano è la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo, ultimo rimasto in gara che poteva giocarsela. Il portoghese non giocherà contro la Roma.

Immobile vi quindi anche la classifica marcatori della Serie A.

Soltanto altri due italiani erano riusciti a vincere la Scarpa d’Oro nella storia: due campioni del mondo come Luca Toni e Francesco Totti. Il primo nel 2006, il secondo nel 2007. Poi Messi, Suarez, Ronaldo, Forlan (che aveva vinto nel 2005). In precedenza Ronaldo, Henry. Soltanto Toni e Totti, però, avevano portato il trofeo in Italia, anche a livello di club. Questa volta tocca a Re Ciro.

OMNISPORT | 01-08-2020 15:54