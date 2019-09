Ora Gasperini è bergamasco doc

In attesa dello storico debutto nella fase a gironi di Champions League, il 18 settembre in casa della Dinamo Zagabria, Gian Piero Gasperini si è goduta un’altra emozione. Presso la sede del Comune di Bergamo, Palazzo Frizzoni, il tecnico piemontese è stato infatti insignito della cittadinanza onoraria della città.

Fin troppo evidenti i meriti, aver dato onore a Bergamo in ambito sportivo. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Consiglio Comunale, ora la cerimonia, che ha emozinonato parecchio il tecnico nerazzurro: "Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita".

Esplicito anche l'elogio del sindaco Giorgio Gori: “I risultati straordinari dell’Atalanta sono merito della società e dei giocatori, ma tutti abbiamo riconosciuto quel contributo in più che è venuto proprio da mister Gasperini: con la cittadinanza onoraria vogliamo riconoscergli la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto. Da oggi in avanti sarà sempre profondamente e orgogliosamente bergamasco".

Più diretto l'invito del presidente Antonio Percassi: "È un riconoscimento strameritato, Gasperini deve restare a vita a Bergamo".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 22:01