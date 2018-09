Ora Gattuso rischia. Il Milan si fa male da solo

Altri due punti persi per il Milan di Gattuso che passato in vantaggio con un tiro di Biglia nettamente deviato da Capizzi non è riuscito a portare a casa la vittoria. L’errore di Romagnoli, che regala palla a Mchedlidze e poi lo stende concedendo il rigore all’Empoli. Caputo non sbaglia e condanna i rossoneri al terzo pareggio consecutivo.

Primo tempo che conferma il copione pre-gara, il possesso palla al Milan con l’Empoli che prova a pungere in contropiede.

I rossoneri passano in vantaggio al decimo minuto con l’autorete di Capezzi. Decisiva la sua deviazione sul sinistro dal limite di controbalzo di Lucas Biglia non lasciando scampo a Terracciano con il pallone che si insacca sotto la traversa.

Solito calo degli uomini di Gattuso una volta in vantaggio e l’Empoli prende campo e si rende pericoloso, prima con La Gumina, che a tu per tu con Donnarumma calcia addosso al portiere classe 1999. Decisivo il nativo di Castellammare di Stabia tre minuti dopo quando devia un tiro a botta sicura di Caputo che finisce sul palo.

Passato il momento di difficoltà il Milan sfiora il raddoppio con Kessiè, che chiama al grande intervento il portiere di casa. Ancora protagonista Terracciano sulla solita giocata di Suso, il suo sinistro a giro sul secondo palo viene smanacciato in angolo.

Seconda frazione che riprende lo stesso spartito, possesso palla del Milan che abbassa i ritmi e difesa attenta ai contrattacchi dei toscani.

Fino all’errore incomprensibile di Romagnoli che regala palla a Mchedlidze in area e poi lo stende, calcio di rigore ineccepibile per l’Empoli.

Sul dischetto si presenta Caputo che batte Donnarumma e pareggia il conto.

Assalti dei rossoneri ed è ancora decisivo Terracciano che salva tre volte su Suso, incredibile la parata a tre minuti dal 90esimo, che toglie una palla all’angolino che aveva già fatto gridare al gol i tifosi rossoneri.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 23:10