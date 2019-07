Ora Kravic è sulla piazza

Non soltanto arrivi in casa della Virtus Bologna, letteralmente scatenata sul mercato e che ha sistemato il reparto lunghi attraverso le ufficializzazioni di Julian Gamble e Vince Hunter. Dejan Kravic, che sarebbe potuto restare per la Coppa, ha preferito rescindere il contratto in essere e cercare una squadra che gli desse la possibilità di giocare continuità.

"Virtus Pallacanestro Bologna S.P.A. comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il giocatore Dejan Kravic, centro di 211 cm. Da parte dello Staff, della Dirigenza e della Società tutta, vanno i più sentiti auguri per il prosieguo della carriera" si legge nella nota diramata dai felsinei.

