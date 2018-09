Ora la C chiede sette promozioni

La serie C 2018-19, al via sulla carta il 19 settembre (ma c'è già chi ha fatto sapere che anticiperà a domenica 16 il primo impegno di campionato), potrebbe rappresentare un'occasione per tanti.

Il presidente Gravina ha chiesto che le promozioni in serie B diventino sette, ben tre in più della passata stagione che ha visto Padova, Livorno, Lecce e Cosenza operare il salto di categoria ed entrare in cadetteria.

"Si aprono degli interrogativi e degli scenari raccapriccianti" ha detto tra l'altro Gravina dopo la conferma della serie B a 19 squadre per il torneo in corso.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 14:20