Ora la Pallacanestro Trieste aspetta una risposta

L’amministratore delegato dell’Alma Pallacanestro Trieste 2004 Gianluca Mauro è stato sentito dalla Procura della Federazione Italiana Pallacanestro a seguito dei fatti di cronaca che riguardano la società Alma spa, socio di maggioranza e main sponsor della società sportiva triestina.

“Alla Procura Federale – ha dichiarato Gianluca Mauro, come si legge sul sito ufficiale dei giuliani – ho confermato che quanto accaduto non riguarda direttamente la Pallacanestro Trieste e non ha modificato gli obiettivi sportivi della società; anzi, il risultato dell’ultima partita in casa e il calore del nostro pubblico non ha fatto che spronarci verso il raggiungimento dei playoff, chiesti a gran voce dal nostro pubblico”. “A Trieste – ha dichiarato Mauro – ognuno per propria competenza sta lavorando per aiutarci e per trovare una soluzione a questo momento di difficoltà, sempre in attesa che il socio di maggioranza faccia chiarezza sulla propria posizione nei confronti della Pallacanestro Trieste”.

L’a.d. Mauro ha concluso con un ulteriore ringraziamento ai tifosi per il sostegno alla squadra che “mi auguro e spero – durerà anche nelle prossime settimane, sia in trasferta che in casa”.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 18:45