Ora Leclerc conta quanto Vettel

In Bahrain è riuscito a fermarlo soltanto la sfortuna, in Cina, nel prossimo Gran Premio del mondiale di Formula 1, Charles Leclerc si prenderà la rivincita sulla cattiva sorte. La grande prova del ferrarista al circuito del Sakhir – dove è stato a lungo in testa prima che il suo motore perdesse potenza – ha comunque impressionato i bookmaker che danno il giovane monegasco come favorito per il Gp della Cina, prossimo appuntamento del mondiale, che si correrà in questo week end.

Sul tabellone di una nota casa straniera Leclerc è dato a 2,75. Identica la quota su Sebastian Vettel, riferisce Agipronews, nonostante l’errore con cui ha sprecato il secondo posto in Bahrain: la Ferrari, al netto di guasti ed errori materiali ha più margine della Mercedes, sostengono in altre parole gli analisti. Lewis Hamilton, ad esempio, è offerto a 3,50, il suo compagno di squadra Valtteri Bottas sale a 7,00. A 10,00 il trionfo di Max Verstappen, unico altro contendente secondo i quotisti. Il suo compagno di squadra Gasly è già a 67,00, poi si va dal 751,00 di Raikkonen al 5.001 di George Russell.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 14:30