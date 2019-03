Ora l'Inter rischia grosso per ululati e 'buu' verso Kessie

Nuovi ululati e "buuu" razzisti della curva Nord dell'Inter: questa volta erano indirizzati all’ivoriano Franck Kessié del Milan. Nel corso del derby contro i rossoneri, infatti, in due diverse occasioni, parte della tifoseria organizzata nerazzurra ha preso di mira il centrocampista avversario, con ululati e "buuu" nei suoi confronti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ‘Ansa’.

Il precedente è noto. A dicembre il mondo del calcio si era schierato con Kalidou Koulibaly: un’autentica gara di solidarietà nei riguardi del difensore del Napoli, vittima di razzismo al ‘Meazza’ e per il quale in tantissimi hanno speso parole di conforto.

A partire dai compagni di squadra, come per esempio l’attaccante belga Dries Mertens, per arrivare agli altri club della serie A, con la Roma che ha scritto un messaggio sui propri profili social. Sulla questione sono intervenuti tanti giocatori di altre squadre, tra questi anche il più volte ‘Pallone d’oro’ Cristiano Ronaldo, che su Instagram si è fatto sentire: "Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione!".

Con lui anche Kevin Prince Boateng, che ha ripostato il messaggio del collega, e il difensore della Fiorentina Vitor Hugo:

"Peccato per quello che è successo a Milano ieri. Siamo tutti uguali, non esistono differenze!! NO al razzismo". Anche Mario Balotelli ha postato una foto che lo ritrae stringere la mano a Koulibaly durante la partita tra Nizza e Napoli del playoff di Champions League 2017-2018.

La stessa ‘Ansa’, domenica, ha anche riferito di insulti razzisti a un calciatore di 14 anni della categoria Giovanissimi durante una partita di calcio a Cairo Montenotte (Savona). L'arbitro, donna, ha sospeso la gara due volte perché un gruppo di ventenni gridava 'nero di m…' al portiere di origini sudamericane della squadra del Priamar di Savona. "Mio figlio è ferito e amareggiato, è un episodio vergognoso che non merita altri commenti se non un intervento deciso della Federazione, non si possono accettare certi episodi" ha denunciato la madre.

Sotto accusa la tifoseria della Cairese di Cairo Montenotte.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 00:00