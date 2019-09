Ora Millico è pronto per la serie B

Dopo la partita di Europa League giocata in Inghilterra contro il Wolverhampton, nella quale il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, lo ha buttato in campo negli ultimi minuti, Vincenzo Millico lascerà il Torino.

Per il prolifico attaccante c’è la fila. Pisa è una destinazione gradita, ma anche Chievo, Pescara e Spezia si sono fatte avanti. Ore decisive per un ragazzo che, in caso di passaggio del turno dei granata, sarebbe potuto anche restare.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 08:16