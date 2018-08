Ora per il Milan c'è la coda

Dopo Higuain e Caldara, il Milan è pronto a rinforzare il centrocampo.

Negli ultimi giorni si era parlato di Bakayoko ma la pista più percorribile è quella che porta a Bernard.

Il brasiliano, svincolatosi a metà giugno dallo Shakhtar Donetsk, sogna da bambino di vestire la maglia rossonera, desiderio condiviso con il padre tra l'altro, e sembra voler rinunciare anche al Chelsea per accasarsi a Milano.

A gennaio anche l'Inter aveva fatto un sondaggio per il classe 1992 ma non si era spinta oltre.

Per vestire Bernard di rossonero, il Milan potrebbe versare una commissione di due milioni di euro, proponendo al giocatore uno stipendio non superiore ai tre milioni annui.

Il centrocampista e il suo agente sono in attesa del 'via libera' di Leonardo per definire gli ultimi dettagli ma entrambe le parti si dicono ottimiste per la buona riuscita dell'affare.

Il difensore ex Atalanta è arrivato a Milano nell'ambito dell'operazione che ha riportato Leonardo Bonucci a Torino, in uno scambio alla pari dove i due centrali sono stati valutati poco meno di quaranta milioni di euro. Leonardo è anche riuscito a convincere Marotta a non inserire la clausola della recompra nel contratto del giovane difensore.

L'attaccante argentino è invece arrivato con la formula del prestito oneroso di diciotto milioni di euro con diritto di riscatto fissato a trentasei.

Ad accogliere Higuain alla Clinica La Madonnina erano presenti decine di tifosi che hanno intonato il coro: "Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain", prima di salutare l'ormai ex capitano Bonucci con toni non altrettanto affettuosi.

Nel pomeriggio proprio il difensore della Nazionale ha sostenuto le visite mediche al J-Medical, dove non c'erano tifosi ad accoglierlo, e firmerà un contratto quinquennale da 6,5 milioni di euro a stagione con la Juventus.

Bonucci è pronto a tornare a vestire la maglia numero 19, che Mattia Perin ha deciso di cedere all'amico.



SPORTAL.IT | 02-08-2018 15:30