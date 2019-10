Ora Sarri trema: le nazionali consegnano una grana alla Juventus

Arriva una nuova tegola in casa Juventus, in occasione della pausa per le nazionali: riguarda Aaron Ramsey, che dopo aver saltato il match contro la Slovacchia si ferma definitivamente. Il gallese è stato infatti escluso dai giocatori a disposizione per la sfida con la Croazia, come spiegato dalla stessa Federazione del suo Paese su Twitter.

Il Galles ha spiegato che Ramsey non è riuscito a superare i test fisici necessari per scendere in campo, tanto da essere escluso dai giocatori a disposizione del suo ct Ryan Giggs. Ricordiamo che per lui i problemi all'adduttore destro proseguono da tempo, tanto da aver convinto Maurizio Sarri a risparmiarlo in occasione della sfida contro l'Inter.

Ramsey ha lasciato l'Arsenal e ha raggiunto la Juventus in estate a parametro zero, ma lo ha fatto dopo un periodo caratterizzato da un problema fisico dopo l'altro. Addirittura la sua convocazione nella Nazionale di cui è la stella è giunta dopo undici mesi di assenza a causa dei suoi tanti infortuni.

I suoi numeri del 2019 in tal senso parlano chiaro: nel corso dell'anno solare, il talentuoso centrocampista ha avuto modo di disputare solo quattro partite dal primo all'ultimo minuto. Bianconero da inizio ritiro, ha giocato appena 210 minuti a partire dal mese di agosto, sommando tutti i suoi spezzoni di partita.

Un talento cristallino, insomma, che però ha baciato un ragazzo che denuncia una fragilità muscolare quasi cronica. Si tratta di un problema noto, e che la Juventus conosceva quando lo ha ingaggiato. E che anche a Torino si è manifestato con una puntualità che nessuno auspicava.

Ora allo staff medico bianconero non resterà che verificare le sue condizioni una volta rientrato in Italia, alla Continassa.

Con la consapevolezza che nella rincorsa scudetto e soprattutto la caccia alla Champions servirà il miglior Ramsey.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 20:52