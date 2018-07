Ora Southgate detta la moda in Inghilterra

Il commissario tecnico Gareth Southgate ha portato l’Inghilterra a una semifinale mondiale per la prima volta dal 1990: in Gran Bretagna sono pazzi di lui, tanto che il selezionatore della Nazionale dei Tre Leoni sta dettando anche la moda.

Secondo quanto riportano i giornali inglesi, infatti, il suo panciotto sta spopolando e le vendite oltremanica sono aumentate addirittura del 50% per il capo d’abbigliamento che costa quasi 300 euro. Quello di Southgate è però particolare: blu scuro con un motivo gessato, ha cucito la scritta “It’s coming home”, ovvero il coro che negli ultimi giorni sta impazzando in Inghilterra tra i tifosi britannici.

“È una sensazione incredibile, spero che tutti si godano la serata perché non succede spesso. Sapevamo che avremmo tenuto di più il pallone e siamo stati bravi a sfruttare le poche occasioni”, ha dichiarato Southgate dopo la vittoria contro la Svezia.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa dalle altre. La Svezia è una squadra che non ti lascia giocare ed è stata una sfida impegnativa sotto il punto di vista fisico e atletico. Abbiamo individuato alcune zone in cui potevamo fare male e abbiamo insistito. La nostra voglia è stata pari alla loro, ma noi abbiamo avuto un po’ più di qualità. Sono felice per Pickford e per Alli, hanno giocato alla grande. Non ho parole per definire i miei ragazzi. La loro mentalità e la loro serietà è da grande squadra”.

L’Inghilterra sogna il secondo Mondiale della sua storia: “C’è tanto ottimismo attorno a noi, dobbiamo convivere con queste attese. Essere l’allenatore dell’Inghilterra è per me un onore e un privilegio”.

L’eroe Pickford: “Non ero nato l’ultima volta che l’Inghilterra ha raggiunto la semifinale di Coppa del Mondo. Abbiamo sempre detto che avremmo affrontato una partita alla volta e possiamo andare avanti e scrivere la nostra storia. Sapevamo che sarebbe stato difficile, sappiamo che non era facile affrontare la Svezia ma ce la siamo cavata molto bene, dopo aver fatto il primo salvataggio sul colpo di testa di Marcus Berg ero pronto per il resto della gara”.

