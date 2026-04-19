Orban, follia dopo Verona-Milan: manata sull'auto e rissa con un tifoso che chiedeva l'autografo. Il video

Incredibile fuori programma all'esterno del Bentegodi al termine della partita contro i rossoneri: l'attaccante nigeriano dell'Hellas portato via a fatica.

Ha dell’incredibile quanto accaduto all’esterno dello stadio Bentegodi al termine della partita tra Verona e Milan, vinta di misura dalla formazion di Allegri grazie a un gol messo a segno da Rabiot sul finale della prima frazione di gioco.. L’attaccante nigeriano dell’Hellas, Gift Orban, è rimasto coinvolto in una rissa con un tifoso della sua squadra. Il motivo ha del clamoroso, per non dire del grottesco: l’insistenza nella richiesta di un autografo, con tanto di (riferita) manata sull’autovettura su cui viaggiava il calciatore. Che ha poi avuto una reazione inimmaginabile, documentata da numerosi video che girano sui social.

Gift Orban, il brutto episodio dopo Verona-Milan

Evidentemente le ruggini della partita contro il Diavolo, che ha spinto ulteriormente il Verona vero una retrocessione che appare sempre più probabile, non erano state ancora smaltite da Orban, che al termine della stessa aveva fretta di lasciare lo stadio. I rallentamenti provocati da un gruppetto di persone a caccia di selfie e autografi, sistemate nel parcheggio A del Bentegodi, a quanto pare lo hanno infastidito. E non poco. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni, sarebbe stata una manata di un fan all’autovettura su cui viaggiava Orban. Apriti cielo.

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La richiesta di selfie e autografi e la reazione di Orban

Come si può vedere dal video, Orban è sceso di scatto dall’automobile e si è diretto verso un tifoso – quello della presunta manata? – strattonandogli piuttosto vigorosamente la maglietta. Il fan a sua volta si è difeso e ha risposto all’attaccante a muso duro, determinando l’inizio di una rissa. Fortunatamente a evitare il peggio è stato il pronto intervento di un membro dello staff dell’Hellas Verona, che ha riportato Orban alla ragione ma che – soprattutto – è riuscito a portarlo via dai guai, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. L’episodio è al vaglio delle forze dell’ordine, sul posto è intervenuta anche la Digos. Anche i video coi cellulari sono stati acquisiti.

Orban, l’attaccante dell’Hellas in prestito dall’Hoffenheim

In questo campionato Orban, che è giunto al Verona in prestito con diritto di riscatto dal club tedesco dell’Hoffenheim, ha collezionato 28 presenze e messo a segno sette gol, conditi da tre assist. A rendere ulteriormente agghiacciante l’episodio della rissa col tifoso, la presenza di numerosi bambini nelle vicinanze, alcuni alle prese con crisi di pianto e sconvolti per l’accaduto. Dal gruppetto di fan qualcuno aveva anche invitato l’attaccante a un atteggiamento più conciliante: “Orban per favore, siamo qua per te”. E invece la situazione s’è risolta a suon di manate e spintoni, prima che Orban fosse portato via.