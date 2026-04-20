Orban le scuse dopo la rissa servono a poco: il nigeriano rischia grosso e il futuro è sempre più lontano da Verona

L’attaccante nigeriano dell’Hellas affida alle storie di Instagram le proprie scuse ufficiali dopo l’increscioso episodio post Verona-Milan

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Gift Orban torna a parlare dopo l’increscioso episodio che lo ha visto protagonista negativo nel post gara di Hellas-Milan. Il nigeriano ha scelto i social per scusarsi con i tifosi, ma il suo destino sembra segnato… e non solo quello a Verona.

Orban nella bufera

Oltre la sconfitta, l’ennesima di una stagione da dimenticare, arrivata nella sfida casalinga contro il Milan, il weekend dell’Hellas ha spostato i riflettori su Gift Orban e la sua incredibile reazione contro un tifoso al termine della gara. A documentare l’accaduto, con l’attaccante nigeriano entrato a contatto con il supporter scaligero, un video divenuto virale in tempo praticamente zero.

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La rissa con il tifoso dell’Hellas

A scatenare la reazione scomposta del bomber della squadra allenata da Paolo Sammarco, una manata sull’auto con cui stava lasciando il Bentegodi al termine del ko di misura contro il Milan. Visibilmente nervoso, Orban aveva rifiutato di fermarsi a salutare i tifosi. Da qui il colpo sul cofano del mezzo e la rissa sedata da altri supporter e dalla Digos presente sul posto. L’attaccante classe 2002 è stato invitato da alcuni dirigenti del Verona a rientrare allo stadio per un confronto.

La nota del club

In serata, con una nota ufficiale sul proprio sito, il club ha condannato con fermezza e preso le distanze dall’accaduto annunciando anche possibili provvedimenti. In attesa di comprendere l’evolvere della situazione, in giornata lo stesso giocatore in prestito dall’Hoffenheim ha voluto dire la sua e inviare un messaggio di scuse ai tifosi.

Le scuse social

Attraverso le storie di Instagram, Orban ha scritto: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio regolamento”. L’attaccante, seguitissimo sui social anche per i suoi look sopra le righe, ha aggiunto: “Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi spiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità”.

La promessa ai tifosi

“Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”, conclude Orban.

Instagram @giftorban

Che cosa rischia Orban

Un messaggio che, a sensazione, non andrà a cambiare oltremodo le decisioni del club. Oltre a una multa, infatti, Sammarco potrebbe anche decidere di mettere il nigeriano fuori rosa fino al termine della stagione. Dal punto di vista della giustizia sportiva, invece, i rischi sono pari allo zero, visto che il fatto non è avvenuto a gara in corso.

Quale futuro per Gift

Arrivato a Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Hoffenheim, al netto di una retrocessione sempre più probabile, Orban vede oggi il suo futuro sempre più distante dalla permanenza. Il problema è che la rissa, nonostante le buone cose fatte vedere all’Hellas, possa andare a frenare bruscamente la carriera del nigeriano, attenzionato in tempi non sospetti anche da club di maggiore caratura. Anche in questo caso, le scuse potrebbero non essere sufficienti a rendere più roseo lo scenario sul mercato.

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