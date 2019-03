Ordine bacchetta un leader del Milan

Settimana di derby, settimana di passione. Interisti e milanisti si preparano ad una sfida che dopo tanti, troppi anni, è ritornata ad essere una sfida che vale la Champions League. In casa Milan si affilano le armi cercando di fare affidamento sui propri punti di forza, ma proprio uno dei giocatori più importanti della squadra di Gennaro Gattuso sembra non attraversare un grande momento di forma, come evidenziato anche nella vittoria per 2-1 col Chievo.

Ritrovare l’otto – Si tratta dello spagnolo Suso, che i tifosi del Diavolo sperano di rivedere decisivo nella stracittadina come accadde l’anno scorso in quella di Coppa Italia, dove sfornò un meraviglioso assist per il gol di Cutrone nei supplementari. Franco Ordine, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di MilanTv della situazione del calciatore iberico affermando: “Il Suso di quest’anno mi sta deludendo, del 2019 intendo. Al di là del problema per la pubalgia, è il suo registro, secondo me, che sta venendo meno”.

Problema fisico – Ordine ha citato anche l’esempio di Paquetà: “Il brasiliano ha la giustificazione di essere arrivato a gennaio, si è dedicato ad un mestiere che non è proprio il suo ma ha giocato troppe partite. Io penso che ci sia qualcosa dal punto di vista fisico anche per Suso, su questo aspetto deve lavorare Gattuso”. Ad ogni modo entrambi saranno titolari nel match di domenica prossima, così come dovrebbe esserlo Bakayoko, che riprenderà il suo posto in mezzo al campo a discapito di Lucas Biglia.

SPORTEVAI | 12-03-2019 11:12