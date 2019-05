Ordine come tecnico del Milan propone un ex del vivaio rossonero

In pole ci sarebbe Di Francesco, che ha passato tre giorni a Milano e che sembra un profilo adeguato per un club che dovrà ripartire e che ancora non sa quanto potrà spendere sul mercato, ma per la sostituzione di Gattuso è tutto ancora in alto mare. Incidono l’incognita sul destino europeo della squadra, il redde-rationem tra Gazidis e Leonardo che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola a fine stagione e le consuete tagliole dell’Uefa sul fair-play finanziario. Motivi questi che mettono sempre più in disparte Sarri, ad esempio, che potrebbe rimanere al Chelsea. Per Franco Ordine però il nome giusto per il Milan è un altro

IL SUGGERIMENTO – La firma de Il Giornale nel suo editoriale su Milannews avanza un’altra candidatura e scrive: “Bisogna essere pratici e cominciare a dragare il mercato….Con un gruppo giovane, e l’arrivo di altri talenti da svezzare, è fondamentale la figura di un maestro di calcio. Se Sarri fosse disponibile a tornare in Italia, è evidente che la prima scelta sarebbe lui. Ma le notizie e le frasi in arrivo da Londra non inducono all’ottimismo. Di Francesco è un profilo interessante ma vorrei spiazzare l’uditorio affacciando alla ribalta una terza candidatura. Quella di Roberto De Zerbi“.

COME GIOCA – Ordine conosce bene l’attuale tecnico del Sassuolo perchè da pugliese doc ha seguito con un occhio di riguardo il Foggia quando era allenato proprio da De Zerbi, prima del salto in serie A al Palermo e dell’inizio della sua carriera ad alti livelli. Inoltre l’ex fantasista è anche un prodotto del vivaio rosonero: “Conosco come fa giocare a calcio i suoi De Zerbi. Nel “mio” Foggia ha fatto cose miracolose pur non centrando l’obiettivo della promozione toccata l’anno dopo a Stroppa. Eppure tutti, dal primo all’ultimo tifoso, se lo ricordano per gli spettacoli offerti. Può darsi che sia persino più radicale di Di Francesco nelle sue idee di calcio totale ma forse, avendo fatto la scuola Milan da ragazzo, ha più confidenza con quel mondo”.

SPORTEVAI | 09-05-2019 08:40