Ordine: Vi spiego cosa fa infuriare i milanisti

Grazie alla vittoria contro la Fiorentina (0-1) le speranze di qualificazione alla prossima Champions League per il Milan ci sono ancora. Bisognerà però battere Frosinone e Spal e sperare che l’Atalanta cada a Torino. Nel frattempo però cominciano a delinearsi quelle che sono le strategie societarie per la prossima stagione, con un rinnovamento non soltanto del parco giocatori ma anche dello staff dirigenziale. A prendere in mano tutto è stato l’amministratore delegato Ivan Gazidis, verso il quale ora i sostenitori rossoneri provano diffidenza.

Linea troppo verde – Nel suo consueto editoriale su MilanNews infatti Franco Ordine ha sottolineato un aspetto molto importante: “Sul conto di Leonardo e Maldini i fatti sembrano testimoniare uno sviluppo diverso rispetto alle voci che parlano di possibile divorzio immediato. Le tracce di calcio-mercato portano a Leonardo e al piano industriale di Gazidis che da mesi ne ha delineato i tratti essenziali: acquisti di giovani talenti da aggiungere a una squadra che ha già un’età media tra le più verdi del campionato. Naturalmente un programma del genere non può esaltare il popolo dei tifosi perché significa rinviare nel tempo la maturazione dei talenti stessi e l’arrivo di qualche soddisfazione”.

Mancato spostamento – Ordine ha parlato anche del tentativo del Milan di giocare in contemporanea agli orobici, ma che è stato bocciato dalla Lega. Secondo il giornalista la strategia è stata sbagliata, con la dirigenza che avrebbe dovuto far pubblicare a qualche giornale la notizia prima di prendere una posizione ufficiale. Una mossa politica dunque.

SPORTEVAI | 16-05-2019 09:59