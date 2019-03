Ordine: Gattuso ascolta, non fare lo stesso errore di Allegri

Mentre tutti sognano di prendere ad esempio la Juventus stratosferica che a Torino ha strapazzato l’Atletico, centrando una rimonta storica in Champions, c’è chi suggerisce di ricordarsi dei bianconeri di Madrid. Quelli messi al tappeto dai colchoneros di Simeone al Wanda Metropolitano. Ricordaserne per non seguirne l’esempio, chiaro. E’ quello che chiede Franco Ordine al Milan. La firma de Il Giornale, nel suo editoriale su MilanNews, suggerisce a Gattuso di non commettere gli errori che fece Allegri è scrive: “Rino Gattuso è alle prese con lo schieramento per il derby. Scommetto che la sua tentazione sarà la stessa di Allegri nella partita di andata di Champions: non toccare lo schieramento collaudato e quindi ripartire, dopo Chievo, con Calabria a destra, Rodriguez a sinistra, Bakayoko centrale più Paquetà al suo fianco e davanti Suso insieme con gli scontati Piatek e Calhanoglu”.

LA FORMAZIONE – “Rino è tecnico molto maturato in questi mesi di Milanello, ha nello staff fiori di collaboratori, tra cui il tattico Gigi Riccio, ed è inevitabilmente contagiato dalla filosofia degli allenatori più esperti. Lo schieramento che funziona non si tocca: da sempre è questo il primo comandamento. Invece vorrei suggerirgli di fare lo stesso ragionamento che ha portato Allegri dall’eliminazione al trionfale passaggio nei quarti di finale della Champions league. Quale? Quello di far saltare schemi e gerarchie. E puntare su qualcosa che ha visto e toccato con mano durante gli allenamenti. Biglia, a Verona, ha offerto prova d’aver ritrovato gamba, posizione e lucidità ed è in grado giocare con Bakayoko al fianco, come mezz’ala, visto che ha già giocato nello stesso ruolo durante la carriera”.

IL SACRIFICIO – “C’è da sacrificare Paquetà, naturalmente, che è un autentico gioiellino e che ha dato forti segnali di stanchezza proprio a Verona. E per questo ci vuole coraggio, quasi una lucida follia. Pari a quella necessaria per rinunciare a Suso e puntare tutto sulla zazzera bionda di Castillejo. Ps: so che non accadrà e qualora dovesse andare bene egualmente sarei naturalmente pronto a dire, “caro Rino meno male che non dai retta ai consiglieri da strapazzo”.

SPORTEVAI | 14-03-2019 08:46