Ordine: Gattuso deve fare come Mihajlovic

Nel tritacarne che ha indotto il Milan a cambiare nove allenatori in 10 anni ci è già entrato, perchè è palese a tutti che comunque vada a finire la stagione Rino Gattuso non sarà più il tecnico rossonero l’anno prossimo. E’ però singolare che Ringhio possa dover imitare uno dei suoi tanti predecessori nella sfortunata esperienza milanista, ovvero Sinisa Mihajlovic. E’ il consiglio che gli dà Franco Ordine. La firma de Il Giornale chiede una scossa a tutto l’ambiente e nel suo editoriale su Milannews indica a Gattuso la strada da percorrere, partendo proprio dal “copiare” l’attuale allenatore del Bologna.

IL CONSIGLIO – Da quando è arrivato sulla panchina rossoblù Mihajlovic ha rigenerato una squadra che sembrava in caduta libera verso la B e ora vede vicina la salvezza. Ordine scrive: “Col Bologna, fossi al posto di Gattuso, farei riascoltare almeno una volta al giorno la dichiarazione di Mihajlovic resa qualche giorno fa, lunedì per la precisione. Ha detto Sinisa: “Se lunedì sera col Milan finisce come penso io, saremo già salvi”. È la scintilla che può ravvivare il fuocherello di Milanello. Perché significa che Mihajlovic ha detto ai suoi: se non vinciamo contro questo Milan derelitto, vi sbrano tutti. Più o meno”.

LA SCINTILLA – La fiammella rossonera, secondo Ordine, può risorgere anche grazie ad un altro caso, quel ritardo di Bakayoko all’allenamento (ufficialmente perché è rimasto senza benzina) che ha fatto scattare il ritiro punitivo per tutto il gruppo fino al lunedì della sfida col Bologna: “Bisogna benedire quel ritardo”. Infine una tirata di orecchie a Romagnoli: “al quale nessuno ha spiegato bene quale debba essere il ruolo del capitano…Un capitano non deve protestare a ogni fischio: deve intervenire in occasioni decisive, non può “stufare” l’arbitro andandogli addosso Paolo Maldini avrà raccontato a Romagnoli come si gestisce il ruolo di capitano in campo?”.

SPORTEVAI | 02-05-2019 09:09