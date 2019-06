Ordine: Giampaolo ha dei limiti e deve resistere a una tentazione

La scena si ripete un po’ ovunque, quando si annuncia un nuovo allenatore. Lo si dipinge in tutte le sue sfaccettature migliori, si vanno a sentire i pareri dei suoi pupilli del passato e se ne esaltano le qualità. E’ sempre successo ed è accaduto anche per Giampaolo, tecnico in pectore del Milan per settimane e da ieri ufficialmente nuovo allenatore rossonero. L’erede di Gattuso sta ricevendo commenti entusiastici da parte di chi lo conosce bene e in generale un po’ da tutti, ma non sarà pericoloso questo peana anticipato?

IL DUBBIO – E’ quello che si chiede Franco Ordine dandosi anche una risposta: sì. La firma de Il Giornale scrive su Milannews e chiede un po’ di prudenza nei giudizi dopo aver ascoltato i giudizi mielosi di chi l’ha frequentato (calciatori allenati nelle varie tappe), chi l’ha spinto a intraprendere la carriera di allenatore (Delio Rossi), chi al Milan voleva portarlo nel 2016 (Berlusconi e Galliani)e chi l’ha visto all’opera (il presidente dell’Empoli Corsi). Sembra quasi che il Milan – che pure puntava inizialmente a Conte e ha sperato anche in Sarri – scelta migliore non poteva fare. Ordine però ricorda che qualche difettuccio Giampaolo deve pure averlo. “E qualche spigolo del carattere è lì pronto a dimostrarlo”. Da qui l’invito alla società a garantirgli il massimo del sostegno da parte della società non soltanto in dichiarazioni pubbliche ma anche in privato, affinchè non perda mai terreno rispetto al gruppo di calciatori.

IL CONSIGLIO – Il ricordo dello spogliatoio rossonero andato in tilt nella passata stagione dopo il derby di ritorno e dopo il confronto polemico tra Leonardo/Maldini e Gattuso è ancora fresco e non bisogna commettere lo stesso errore. Poi Ordine dà un consiglio al nuovo allenatore: radiomercato parla di Praet ed Anderson e non solo, da qui le parole del giornalista: “A Giampaolo invece va fatta solo una raccomandazione: resista alla tentazione di riportare a Milanello parte della Samp perché San Siro è un altro mondo rispetto a Marassi e il pubblico milanista un altro popolo”.

SPORTEVAI | 20-06-2019 08:45