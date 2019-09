Ordine rivela il segreto di Giampaolo: Con Gattuso non accadeva

Se c’è un nervo scoperto dei media italiani (all’estero non c’è questa stessa ossessione) è rappresentato dalla necessità di indovinare sempre la formazione che un qualsiasi allenatore manderà in campo. Per conoscerla e divulgarla si fa di tutto, prima nelle conferenze pubbliche e poi con telefonate private e tentativi di attingere a “gole profonde” all’interno dello spogliatoio. A volte ci si riesce, altre no, come sta accadendo ad esempio al Milan. La squadra schierata da Giampaolo contro il Brescia, ad esempio, ha spiazzato tutti. Chi avrebbe mai ipotizzato di vedere Piatek in panchina?

LA COMUNICAZIONE – Da questo parte Franco Ordine per spiegare come è cambiata la comunicazione in casa rossonera con l’arrivo del nuovo tecnico. La firma de Il Giornale, nel suo editoriale su Milannews, suggerisce innanzitutto che bisognerà invertire i ruoli, ovvero non è Giampaolo che deve “adeguarsi” ai cronisti, ma al contrario sono i cronisti che devono apprezzare la sincerità con cui il tecnico è abituato a chiosare le esibizioni della sua squadra.

LA FORMAZIONE – La vera novità però è un’altra. Ordine scrive: “In passato, grazie a qualche “trombettiere”, i giornali riuscivano ad anticipare le scelte, persino quelle più inattese, dei tecnici, in particolare di Gattuso il quale peraltro in un paio di occasioni s’infuriò con lo spogliatoio. Bene. Prima di Milan-Brescia nessuno ha “bruciato” la sorpresa preparata da Giampaolo e cioè Andrè Silva al posto di Piatek“. Come ha fatto? La spiegazione è semplice: “la decisione è comunicata agli interessati il giorno stesso della partita e non 24 ore prima. Ho l’impressione che quella scelta a sorpresa sia diventata un messaggio ai naviganti rossoneri tipo “guardate che con me non ci sono gerarchie pre-costituite”.

SPORTEVAI | 05-09-2019 08:34