Ordine smonta le bugie di mercato sul Milan

Di formule che circolano sui giornali quando si entra in tema-calciomercato ce ne sono tante: l’attaccante X piace alla squadra Y, trattativa possibile per il trasferimento di K a Z e così via ma si sa che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e che spesso tanti nomi che girano non trovano riscontro nei fatti reali. Vale al Milan come in qualsiasi altri club. Ci sono rumours messi in giro volutamente, magari per alzare il prezzo di un cartellino o per sviare dai veri obiettivi ed è questo il punto su cui batte Franco Ordine per smontare tante storielle legate al club rossonero.

LE CESSIONI – La firma de Il Giornale scrive, nel suo editoriale su Milannews, che tante voci di interessamento legate ad alcuni big dei rossoneri non sono reali. Non solo: anche tanti giocatori accostati al Milan sarebbero frutto più di strategie e fantasia che di realtà. Il giornalista esclude ad esempio che al momento qualcuno abbia bussato alla porta di casa Milan per Donnarumma o per Suso o anche per lo stesso Cutrone che pure ha una serie di potenziali acquirenti. E continua anche sul fronte entrate, visti che ogni giorno si leggono ovunque nomi a raffica di centrocampisti e di trequartisti.

IL MOTIVO – Dunque quale è la verità? “La spiegazione è molto semplice ed è la seguente. Agenti e procuratori soffiano a siti che devono produrre notizie a raffica, notizie di improbabile interesse per tenere vivo il mercato del proprio assistito. Questo fenomeno è destinato a sgonfiarsi appena verranno i giorni del raduno”. Per Ordine l’unica vera garanzia è l’accoppiata Boban-Maldini perchè non è pensabile che abbiano accettato di firmare un mercato al ribasso. “Punteranno invece, tenuto conto dei paletti Uefa e del peso del bilancio di giugno 2019, su operazioni di grande prospettiva”.

SPORTEVAI | 27-06-2019 08:29