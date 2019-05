Ordine spaventa i tifosi: Milan? Ecco cosa rischia

La situazione in casa Milan attualmente non è affato semplice. Dopo l’addio e lo sfogo di Gattuso che hanno fatto seguito al saluto di Leonardo, c’è da capire cosa accadrà in società e quale sarà la politica attuata da Ivan Gazidis, che sembra avere sempre più poteri nel club meneghino. I tifosi sono in subbuglio ed attendono novità, ma nel frattempo c’èzchi vede un futuro tutt’altro che roseo per uno dei club più vincenti in Europa.

Ordine e la caduta degli dei – Il giornalista Franco Ordine come suo solito non ha peli sulla lingua e parlando a Radio 24 ha detto la sua sul rischio enorme che corre il club “Sembra evidente che il Milan non potrà tornare a vincere a breve: per il piano di Elliott e per i paletti del Financial Fair Play. La prospettiva da qui a 4-5 anni, se non si cresce di fatturato e vince, è che il Milan diventi come l’Udinese. In quanto a Gazidis lui credeva che avrebbe dovuto sostituire solamente Leonardo, ma dovrà invece rivisitare completamente tutto l’assetto societario”.

Il saluto a Gattuso – Nel frattempo i milanisti sembrano per la maggior parte soddisfatti del fatto che Gattuso non sia più l’allenatore rossonero, ma anche i più feroci contestatori del tecnico hanno apprezzato il gesto di rinunciare ad una parte dell’ingaggio che gli sarebbe spettato e lo stanno definendo un signore. Resta però la curiosità di sapere chi sarà il nuovo allenatore, anche perché da quel nome si potranno trarre delle conclusioni molto importanti su quello che sarà il vero progetto.

SPORTEVAI | 28-05-2019 15:06