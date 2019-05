Ordine spiega perché Maldini è orientato a dire no

Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso ci sarà anche quello di Maldini? L’ex terzino rossonero è l’unico cui Gazidis ha proposto di rimanere al Milan, con un ruolo di crescente responsabilità ma non è detto che dica di sì. La bandiera milanista si è preso qualche giorno di tempo dicendo: “Proposta interessante ma devo valutare bene”. Gli è stato chiesto di fare il dt di un Milan chiamato a ripartire non da zero ma da un progetto diverso. A spiegare i motivi delle perplessità di Maldini è Franco Ordine. La firma de Il Giornale su Milannews elenca i motivi per cui non è ancora arrivata una fumata bianca che potrebbe anche non giungere mai.

LE RAGIONI – Ordine scrive: “Primo punto: per fare il lavoro di dt, Maldini avrà bisogno al suo fianco di una struttura tecnica, composta di un ds (lui non ha il patentino) con esperienza di mercato italiano e straniero e dagli specialisti, scopritori di talenti”. E quindi il discorso è relativo all’autonomia: “Nell’organigramma preparato da Gazidis lo schema è il seguente: Maldini in cima alla piramide e attorno a lui un team di primissimo livello, quindi scelto dalla società e non dall’ex capitano rossonero che non ha esperienza in materia”. Poi c’è il secondo punto: “è evidente che Maldini deve condividere le regole d’ingaggio del club (solo giovani di prospettiva con stipendi di valore medio basso) e ogni operazione dovrà ricevere l’ok dell’amministratore delegato”. E infine il terzo punto:”il ruolo di Dt prevede anche un rigoroso rispetto delle direttive politiche dell’ad sud-africano”.

I SEGNALI – Ordine si dice pessimista: “Dal giro dei suoi amici provengono segnali ditiepida convinzione” ma giustifica le scelte di Gazidis che ha ereditato dai cinesi un club che stava per affondare nei debiti, come capitò a Berlusconi che salvò il Milan dal fallimento della gestione Farina. Ora la mossa che potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Maldini potrebbe essere la scelta dell’allenatore. Se è un nome che convince l’ex terzino, potrebbero sciogliersi le riserve altrimenti un altro addio è tutt’altro che da escludere.

