Ordine sul Milan: ecco cosa succederà con la Uefa

In casa rossonera sembra essere cominciata la rivoluzione di Gazidis, con Leonardo pronto a lasciare il Milan e con Campos a prendere il suo posto. E potrebbe non essere finita qui. c’è però un altro argomento caldissimo che tiene in suspense i tifosi del Diavolo, ovvero l’arcinoto contenzioso con la Uefa a proposito del fair play finanziario, che rischia di mettere dei tremendi paletti a Elliott. Il mercato della prossima estate ovviamente verrà influenzato da questa cosa, ecco perché i legali rossoneri lavorano per arrivare ad un accordo.

Ordine tuona – Nel suo consueto editoriale per MilanNews il giornalista Franco Ordine si è detto fiducioso sulla voglia della società meneghina di non farsi mettere i bastoni fra le ruote dalla Uefa, con un paragone pesante: “A rispettare in modo rigoroso il diktat della camera giudicante, Gazidis e Campos dovrebbero procedere alla cessione dei gioielli di famiglia, recuperare così anche il prossimo deficit (stimato intorno ai 100 milioni) e garantire ai suoi 8 milioni di tifosi un futuro da Chievo. Poiché questa è una soluzione cui Elliott si opporrà con tutte le sue forze, ha preparato il ricorso al Tas di Losanna che è una sorta di pistola sul tavolo”.

Dalla Svizzera ci sono timori – Ordine inoltre afferma che alla Uefa potrebbe convenire una linea morbida, perché in caso di altra vittoria al Milan al Tas di Losanna l’impianto dell’attuale fair play finanziario crollerebbe definitivamente. Insomma non è da escludere che le parti possano venirsi incontro.

SPORTEVAI | 23-05-2019 10:04