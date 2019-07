Ordine sul Milan: ecco quando piazzerá i colpi di mercato

Siamo ancora agli inizi di luglio e il calciomercato vvrà un periodo ancora abbastanza lungo. Le strategie delle varie società sono ancora lontane dal concretizzarsi ma a volte le scelte più che dalla volontà dipendono dalle esigenze. Sembra essere questo il caso del Milan, che piano piano (e lottando ancora con i problemi legati al Fair Play finanziario) sta piazzando alcuni colpi. Sono arrivati Krunic e Hernandez, ma ovviamente non possono bastare per poter competere con le top del campionato italiano.

I tre giorni del condor – Nel suo editoriale su MilanNews il giornalista Franco Ordine ha analizzato la situazione spiegando quando potrebbero essere piazzati gli acquisti più importanti. Ordine ha scritto: “Se vuoi risparmiare più di qualche milione, è bene attendere l’ultima settimana della finestra estiva, secondo antiche e collaudate abitudini di Adriano Galliani (i famosi tre giorni del Condor). Da questi primi giorni di schermaglie si coglie al volo una realtà: il Milan attuale non può e non vuole spendere cifre consistenti (35 milioni chiesti per Sensi, Veretout valutato 25 dalla Fiorentina). A questo punto è meglio rivolgersi a un altro mercato, estero, e sperare nei frutti del lavoro di Marco Giampaolo”.

C’è anche chi può salutare – Non soltanto acquisti ovviamente, perché servirà anche fare cassa. Per Andrè Silva ci sono sirene inglesi e sempre in attacco anche Cutrone potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. A centrocampo da definire le posizioni di Suso e Calhanoglu mentre in difesa sicuramente partirà qualcuno degli innumerevoli terzini sinistri presenti attualmente nella rosa milanista.

SPORTEVAI | 04-07-2019 10:13