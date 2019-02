Ordine svela il vero segreto della rinascita del Milan

Paquetà e Piatek sicuramente, il rientro di alcuni infortunati illustri anche ma c’è dell’altro nella rinascita del Milan che fino a poco fa era boccheggiante e ora è scintillante. Ad addentrarsi nei segreti di una simile metamorfosi è Franco Ordine. La storica firma de Il Giornale analizza su Milannews il momento dei rossoneri e scrive: “Ivan Gazidis è riuscito, nel giro di poche settimane, a imporre la sua filosofia di lavoro che si chiama semplicemente “stabilità”. Appena sbarcato, ha scoperto, meravigliato, le fibrillazioni mediatiche dopo Frosinone e Spal, le ha smentite e ridato a Gattuso la fiducia di cui Rino aveva bisogno nei giorni più complicati del suo mandato. Da allora il clima dei media è cambiato nei confronti del tecnico calabrese e con il clima è cambiato, via via, anche il contributo del gruppo squadra. Scaroni, il presidente, si è ritagliato un ruolo pubblico: ha preso possesso delle assemblee di lega, riportato in vita la fondazione milan, tagliato il nastro del club dei parlamentari rossoneri guidati da Galliani, il grande ultrà. Il passaggio da Higuain a Piatek e Paquetà, due bravissimi ragazzi, in un gruppo comandato da un capitano di poche parole, Romagnoli, ha dimostrato che spesso le qualità umane sono più importanti delle carriere strombazzate.

LA SVOLTA – “Leonardo e Maldini hanno colto al volo il cambio d’indirizzo e si sono messi in scia. A leggere alcune frasi di Paolo prima di Bergamo sul conto di Rino (“è uno che ascolta, spesso non condivide quel che gli diciamo ma scolta”) si capisce come si è evoluto il loro rapporto passando dalla fase di una dispettosa ostilità a quella di una fattiva collaborazione partendo da posizioni diverse. Infine Gattuso. È molto diverso dal primo Rino Gattuso che debuttò a Benevento finendo “imbottigliato” sul 2 a 2 dal colpo di testa di un portiere. In quell’occasione, preoccupato nel finale, imbottì la squadra con difensori (Zapata): dovesse ricapitare oggi non replicherebbe quella sostituzione, non per Zapata (che ha dato un contributo maestoso alla risalita) ma per il messaggio trasmesso a un gruppo tremolante e insicuro. Rino ha studiato, ha ascoltato, ha consultato antichi e fedeli maestri, si è evoluto e ha raffinato le sue conoscenze soprattutto sul piano della preparazione delle singole partite e anche dallo staff ha ricevuto un contributo che in passato è stato spesso sottovalutato”.

GURU RINGHIO – “La parte migliore del proprio lavoro, Gattuso, è riuscito a dare come guida spirituale del gruppo nello spogliatoio esaltando il suo temperamento fatto di umiltà e lealtà. Al ritorno da Bergamo, anche Matteo Salvini, che non era stato mai tenero con lui dalla notte del derby, ha ammesso in post pubblici il suo giudizio cambiato sul conto del tecnico. Non so fino a che punto questa scalata del Milan continuerà ma so benissimo quel che gli uomini possono realizzare se guidati da una società forte e competente, tenuti insieme dal senso di appartenenza e dal raggiungimento dello stesso obiettivo”.

