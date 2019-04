Ordini di scuderia in Ferrari: la versione di Leclerc e Vettel

Charles Leclerc stempera le polemiche nel dopo gara del Gran Premio di Cina, da lui concluso al quinto posto dopo aver ceduto la terza posizione a Sebastian Vettel e aver fatto notare via Team Radio alla Ferrari che il tedesco non lo stava certo seminando in pista.

“Se mi sono sentito sacrificato? No, sarebbe eccessivo dire qualcosa del genere – ha commentato a freddo il monegasco nel dopogara -. Siamo una squadra e abbiamo provato a fare il miglior lavoro possibile per il team. Oggi non è andata bene per me, ma ci abbiamo provato. Non ho ancora parlato con l’ingegnere, ma immagino che sono rimasto così a lungo con queste gomme per provare a rallentare le Mercedes e aiutare Seb. Se fosse servito saremmo stati contenti, ma purtroppo non è andata così”.

Il numero 16 del Cavallino ha quindi provato a fare buon viso a cattivo gioco: “Evidentemente non era la gara giusta per me, ma spero che la prossima vada meglio, già dalla qualifica. Queste sono situazioni sempre difficili da gestire, i dati a nostra disposizione sul computer di bordo non permettono di capire qual è il quadro preciso. Sicuramente in macchina ero frustrato, perché vedevo che Seb era passato ma non andava via, e che dietro di lui avevo danneggiato le gomme. Però c’è sicuramente una spiegazione dietro, io capisco che qualche volta le gare non vanno bene e farò di tutto perché la prossima volta vada meglio. Troveremo la risposta ai problemi della macchina, questo weekend non siamo stati forti come avremmo voluto”.

Analisi simile quella fatta da Sebastian Vettel ai piedi del podio: “Sono contento di essere salito sul podio, ma oggi è stata dura. Abbiamo cercato di stare con le Mercedes, ma proprio non ci riuscivamo, erano troppo veloci sin dalla partenza. Poi ho avuto una piccola battaglia con Verstappen, è stato divertente ma volevamo stare dietro alla Mercedes. Riguardo Leclerc, pensavo di andare più veloce di lui, ma non sono riuscito a staccarmi per colpa di un paio di bloccaggi che non mi hanno permesso di essere poi così veloce. Resta il fatto che non abbiamo mai avuto il ritmo della Mercedes, peccato che lui non sia riuscito a riprendere Max. Ogni tanto seguivo la sua battaglia dai maxischermi e facevo il tifo per lui, ma non è bastato. Ora dobbiamo tornare a casa e lavorare sodo per migliorare”.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 11:10