Ore decisive per Carlos Delfino

Continua a esserci la fila per Carlos Delfino, che ha chiuso in maniera burrascosa il suo rapporto con la Fiat Torino, che i tifosi della formazione piemontese hanno già dimostrato di rimpiangere con gli applausi riservatigli in occasione del match – poi perso – con la San Bernardo Cantù e che ora è free-agent.

Reggio Emilia, che avrebbe intavolato una trattativa con l'entourage del giocatore, non ha ancora piazzato la stoccata decisiva, ma fin dalla rottura con i piemontesi per Delfino si è parlato anche di Sassari, Pesaro e della Fortitudo. E i bolognesi, pur non essendo in serie A, rappresentano un rivale di tutto rispetto, al di là del blasone. Dal 2002 al 2004 l’ala piccola ha infatti giocato nella ‘F’, trasferendosi in Emilia dopo la prima esperienza italiana vissuta a Reggio Calabria.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 18:20