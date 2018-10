Orestis Karnezis non teme la concorrenza

Arrivato a Napoli come terzo portiere, Orestis Karnezis è stato vittima della diffidenza dei tifosi azzurri, al pari degli altri colleghi chiamati a far dimenticare Pepe Reina. L’infortunio di Meret, il teorico titolare secondo le gerarchie estive, acquistato come il greco dall’Udinese, ha però rimescolato tutto, al punto che Carlo Ancelotti ha quasi equamente suddiviso le partite di campionato tra Karnezis, tornato in Italia dopo la stagione in prestito al Watford, e il colombiano Ospina.

Uno degli agenti dell'ex bianconero, Milan Martinovic, intervenuto a 'Radio Crc', ha espresso la soddisfazione del proprio assistito, convincente anche contro la sua ex Udinese: “Karnezis è felicissimo di essere allenato da Ancelotti, che è uno dei migliori allenatori del mondo e ha molta personalità ed è molto contento di essere tornato in Italia. Le critiche iniziali? Orestis sa che in Italia i media sparano subito sentenze e poi correggono il tiro, non le ha sofferte più di tanto”.

Un’eventuale retrocessione al ruolo di terzo non spaventa il classe ’85: “In un grande club devono esserci tre grandi portieri e il Napoli è un grande club. Il ritorno di Meret non è un problema, ci saranno tre competizioni e quindi Karnezis avrà sicuramente spazio”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 15:45