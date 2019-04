Orgoglio Chievo, Parma rimontato e fischiato

Giusto 1-1 al Bentegodi tra il retrocesso Chievo, indomito fino al termine nel cercare il successo dopo il pareggio di Meggiorini ed il Parma, bravo a passare in vantaggio con Kucka ma poi spentosi alla distanza. Gli emiliani, salendo a 37 punti, si avvicinano alla salvezza matematica anche se escono fischiati sonoramente dai propri tifosi, oltre un migliaio; il Chievo, invece, applaudito, sale a 15. Prossimo turno: Chievo-Spal (sabato 4 maggio ore 18); Parma-Sampdoria (domenica 5 maggio ore 15).

Primo tempo. Buon inizio del Chievo che tiene in apprensione la squadra emiliana. Gran stacco di Bani su centro di Vignato, convocato dal ct Mancini per lo stage delle giovani promesse italiane: palla sopra la traversa. Risponde il Parma su angolo, spiovente in area clivense, nulla di fatto. Col passare dei minuti i ragazzi di De Zerbi si assicurano il pallino del gioco senza, peraltro, essere pericolosi davanti a Semper. Salvo quando Gervinho decide di accelerare, una spina nel fianco della retroguardia avversaria. Piovono traversoni come confetti ai matrimoni in area clivense, Bastoni stacca sul primo palo, palla sopra la traversa di un soffio. 38’, punizione dalla sinistra di Scozzarella, Semper esce alla cieca, regalando lo stacco vincente Kucka appostato appena dietro l’estremo: Chievo-Parma 0-1. L’undici guidato da Di Carlo è imbrigliato dagli emiliani: nessuna reazione.

Secondo tempo. Inizio di ripresa e stesse formazioni in campo. Il copione sembra ripetersi: Parma alla ricerca del raddoppio, Chievo a difesa dei propri sedici metri, pronto a ripartire. Succede al 11’: punizione dalla sinistra, spizzata vincente di Meggiorini, palla in rete ma l’arbitro, su segnalazione del guardalinee, annulla per fallo sull’estremo parmense Sepe. Il Var conferma, ripresa del gioco con punizione a favore degli emiliani. Sostituzione Chievo: dentro Pellissier per Stepinski. I veronesi crescono, il Parma si spegne. 20’: stavolta la rete è valida, centro dalla destra di Vignato, tocco aereo di Meggiorini, 1-1. La rete dà la carica ai clivensi che sfiorano il raddoppio prima con Barba, bravo Sepe a deviare; quindi Leris si fa ipnotizzare dallo stesso portiere ma è in fuorigioco. Ribattono gli emiliani: mischia in area, ci prova Kucka e Gervinho, entrambi stoppati. Doppia sostituzione nel Parma: Rigoni per Scozzarella e Sprocati per Gazzola; nel Chievo esce l’applauditissimo Vignato per Kiyine, quindi Karamoko per Hetemaj. Quattro minuti di recupero. Non succede più nulla. Triplice fischio: Chievo-Parma 1-1.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 17:20